Cech difende Kepa: "Lo scorso anno ha fallito, ma nessuno gli sta gettando la croce addosso"

L'ex portiere del Chelsea, Petr Cech, ha parlato così delle difficoltà riscontrate dal giovane Kepa Arrizabalaga tra i pali di Stamford Bridge in un'intervista a Sport.cz: "Kepa ha fallito lo scorso anno, questo è indiscutibile. Ma il club ha investito su di lui e gli ha fatto firmare un contratto a lungo termine perché crede che abbia le qualità e i requisiti per far bene. Ci saranno degli altri acquisti, magari anche nel suo ruolo, ma tutto questo è ancora in fase di definizione. Tuttavia, nessuno sta gettando la croce addosso a Kepa. Speriamo tutti che abbia un grande futuro".