Celta Vigo, trovato l'accordo con Renato Tapia: è in scadenza con il Feyenoord

Renato Tapia è pronto a lasciare il Feyenoord. Il peruviano è in scadenza con il club olandese ma stando alle ultime indiscrezioni di AS, ha trovato un accordo con il Celta Vigo. Il 24enne dunque arriverà al club spagnolo a parametro zero dopo aver giocato appena 15 partite in questa stagione.