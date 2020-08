Champions 2020/21, annullata la sfida tra Drita e Linfield: kosovari in quarantena per 2 positivi

vedi letture

La Champions League 2019/20 non è ancora terminata, ma i turni preliminari per la prossima edizione sono già cominciati, anche se i piani rischiano di saltare a causa del coronavirus. L'UEFA ha deciso infatti di rinviare l'incontro tra Drita e Linfield, squadra dell'Irlanda del Nord, dopo aver confermato alcuni problemi relativi al COVID-19 nella formazione kosovara: due giocatori sono risultati positivi e questo ha portato alla quarantena per tutta la squadra. La partita, che si sarebbe dovuta disputare oggi alle ore 18 (in Svizzera), è stata annullata e al momento non è prevista una data di recupero. Il Linfield, sui propri canali ufficiali, ha annunciato di essere in attesa del verdetto della Commissione Disciplinare dell'UEFA.