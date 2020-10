Champions League africana, 8 positivi nel Raja Casablanca: negato il viaggio per l'Egitto

Mentre in Europa si gioca la nuova edizione della Champions, in Africa si prova a terminare quella scorsa, bloccata dalla pandemia quando dovevano essere disputate le semifinali. Ma potrebbero esserci nuovi intoppi: il Raja Casablanca (Marocco), infatti, ha annunciato di non potersi recare in Egitto per giocare la semifinale di ritorno in programma sabato contro lo Zamalek, poiché otto giocatori sono risultati positivi al Covid- 19: "Le autorità marocchine hanno annullato le autorizzazioni speciali che erano state concesse al club e che gli permettevano di viaggiare all'estero ", ha spiegato un portavoce. Il club marocchino ha perso 1-0 in casa la semifinale di andata.