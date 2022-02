ufficiale Il Raja Casablanca si separa da Wilmots. L'ex CT del Belgio via dopo 3 mesi

È durata appena tre mesi l'avventura di Marc Wilmots sulla panchina del Raja Casablanca. Il club marocchino ha annunciato infatti la separazione con l'ex CT del Belgio, che è rimasto in panchina per sole 11 partite, conquistando 4 vittorie. Fatale la sconfitta ai rigori in Supercoppa d'Africa contro l'Al-Ahly.