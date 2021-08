Stasera la prima di Mou all’Olimpico e in campo saranno prove di vera Roma

vedi letture

Si dice che la prima volta non si scordi mai e questa sera per Mourinho ci sarà il suo esordio all’Olimpico. Per giunta davanti i tifosi, dopo un anno e mezzo di pandemia che ha impedito alla Roma, così come a tutte le altre società, di giocare davanti al proprio pubblico. Nonostante l’ok del Governo al 50% dell’apertura degli impianti, la partita con il Raja Casablanca sarà una gara per pochi intimi. Circa 11 mila biglietti staccati su un totale di 32 mila a disposizione. Sarà comunque il primo vero abbraccio dello Special One alla sua nuova tifoseria dopo quello ricevuto nel giorno del suo sbarco nella Capitale. Il test di questa sera poi sarà utile anche per provare la Roma che comincerà la stagione. Il mercato ha regalato pochi colpi, ma tutti dovrebbero andare in campo. A partire da Rui Patricio e passando per Vina e Shomurodov. Mourinho ne aspetta altri, due su tutti: l’attaccante (Abraham) e il centrocampista. Nel frattempo cucina con gli ingredienti a disposizione e l’undici titolare può contare sul portiere portoghese arrivato dal Wolverhampton, mentre la difesa dovrebbe essere formata da Karsdorp, Smalling, Mancini e Vina. A centrocampo, in attesa dei rinforzi, la coppia di mediani che comincerà la stagione sarà quella composta da Veretout e Cristante. Sulla trequarti i riflettori saranno puntati su Zaniolo, un anno dopo ritornerà a giocare all’Olimpico e chi lo vive quotidianamente lo descrive come ‘impaziente di ritornare alla normalità’. Recuperato Pellegrini che ieri ha lavorato con i compagni dopo una botta presa nell’allenamento di martedì. A sinistra, invece, ci sarà Mkhitaryan, mentre in attacco Shomurodov è avvantaggiato su Borja Mayoral. L’ex Genoa si è presentato con il gol al Betis e finché a Roma non arriverà il sostituto di Dzeko verrà promosso come centravanti titolare. Un’investitura importante aspettando la Conference League e il Trabzonspor di Gervinho e Bruno Peres.