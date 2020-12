Champions League, Gruppo H: Passano Lipsia e PSG, Manchester United in EL

vedi letture

Il Manchester United esce mestamente dalla Champions League. Alla squadra di Solskjaer non riesce la clamorosa rimonta sul campo del Lipsia: i tedeschi vanno sul 3-0, poi subiscono due reti nel finale che però non rovinano la festa. Si qualifica anche il PSG, anche se la sfida contro il Basaksehir è stata sospesa per un grave episodio di razzismo . Per adesso i ragazzi terribili di Nagelsmann sono primi nel girone.

PSG-Basaksehir: sospesa

Lipsia-Manchester United 3-2: 2' Angelino, 13' Haidara, 69' Kluivert, 80' rig. Fernandes (M), 82' Pogba (M)

La classifica finale del Gruppo H

Lipsia 12

Paris Saint-Germain 9 *

Manchester United 9

Basaksehir 3 *

*PSG-Basaksehir sospesa