Chelsea, Abramovich e Lampard preparano una rivoluzione in difesa: occhi anche su Gosens

La dura lezione subita dal Bayern Monaco ha convinto Frank Lampard: il suo Chelsea ha bisogno di rinforzi per il reparto arretrato. E il presidente Abramovich è pronto ad accontentare l'allenatore: dopo aver acquistato Ziyech e Werner, il numero uno dei Blues punta a ritoccare anche la difesa con innesti di qualità ed esperienza. Come riporta il Daily Mail, sono tanti i nomi in lizza: Declan Rice, Ben Chilwell, José Giménez, Nicolás Tagliafico, Robin Gosens e Marc Cucurella. Kurt Zouma, Antonio Rudiger e Andreas Christensen, così come Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, sono invece sul piede di partenza.