Chelsea, Caballero preferito a Kepa: giocatore più anziano a giocare una finale di FA Cup

Nella finale di FA Cup contro l'Arsenal, Frank Lampard ha preferito schierare Willy Caballero a difendere la porta del Chelsea invece di Kepa. L'ex Athletic Bilbao infatti si è accomodato in panchina e Caballero a 38 anni e 308 giorni è diventato il giocatore più anziano a giocare una finale di FA Cup con la maglia dei Blues.

38 – At 38 years and 308 days, @willy_caballero is the oldest ever player to play in an FA Cup final for Chelsea. Vintage. #FACupFinal #ARSCHE pic.twitter.com/ulCgcfKJps

— OptaJoe (@OptaJoe) August 1, 2020