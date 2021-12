Willy Caballero sarà il portiere del Southampton fino al 5 gennaio. Il 40enne argentino, libero da giugno dopo la scadenza del contratto con il Chelsea, andrà a coprire le assenze di Alex McCarthy e Fraser Forster, i due portieri dei Saints infortunati nelle ultime settimane.

#SaintsFC has completed the signing of goalkeeper @willy_caballero on a short-term contract ✍️

