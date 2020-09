Chelsea inarrestabile, dopo Mendy caccia all'ottavo colpo. Ma serve l'uscita di Barkley

Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva, Kai Havertz e Edouard Mendy, sono questi i colpi portati a termine in questa sessione di mercato dal Chelsea, tornato assoluto protagonista delle trattative dopo alcune sessioni in tono minore. Sette acquisti ai quali si potrebbe presto aggiungere anche quello di Declan Rice, centrocampista del West Ham, da tempo nel mirino dei Blues.

Per far spazio all'irlandese, però, occorrerà dare il via libera ad alcune uscite sulla linea mediana. In questo senso i nomi più caldi in queste ore sono quelli di Ross Barkley e Ruben Loftus-Cheek. I due giocatori sono, infatti, finiti nel mirino dell'Aston Villa, con l'ex Everton che riveste il ruolo di primo obiettivo di mercato del club di Birmingham.