Chelsea, Lampard non si ferma più: in arrivo anche il giovane Malang Sarr

Il Chelsea non si ferma più. La società londinese - come riportato da Sky Sports UK - è ad un passo dall'accordo con il giovane Malang Sarr, calciatore svincolatosi dal Nizza al termine della stagione. I blues, scatenati sul mercato, stanno cercando anche profili giovani per poter costruire un progetto solido e a lungo termine: il difensore classe '99 è il profilo ideale, viste le 102 presenze all'attivo in Ligue 1.