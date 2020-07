Chelsea, Lampard: "Potevamo fare meglio, terzo posto alla portata"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Lampard dopo la sconfitta contro il West Ham.

Perdere un derby all'ultimo minuto fa malissimo. Una delusione provata dal Chelsea di Frank Lampard, che ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta contro il West Ham: "La sfida di questa sera non è il manifesto della nostra stagione, ma abbiamo vissuto molti di questi momenti. Abbiamo tutte le possibilità di concludere il campionato al terzo posto, ma dobbiamo fare di tutto per ottenere questa posizione. I giocatori devono mostrare una mentalità superiore a quella di stasera, per superare ostacoli come il West Ham. Abbiamo giocato grandi partite, ma anche perso punti e non colto l'opportunità di superare delle squadre in classifica. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, soprattutto per via di un elemento pericoloso come Antonio, ma dovevamo fare molto meglio. Il punto non è se io sia più o meno amareggiato: è che questa sera avremmo dovuto vincere".