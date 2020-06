Chelsea, Lampard su Rice: "Lo conosco da anni ma non ne parlo"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato di mercato nel corso dell'ultima conferenza stampa ripartendo da una domanda su Declan Rice del West Ham: "E' un buon giocatore. Lo conosco da molto tempo, era nelle giovanili del Chelsea ma non ho niente da dire in merito. Continuerò a rispondere in questo modo a proposito di tutti i giocatori di cui mi chiederete qualcosa fino al termine della stagione. Angel Gomes? Non l'ho mai menzionato nei miei rapporti. Questo è quanto".