Chelsea, Lampard: "Ziyech si sentiva in serata, battuto un buon avversario"

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 0-4 sul campo del Krasnodar.

Mister, è soddisfatto delle scelte di questa sera per quanto riguarda l’attacco?

“Ziyech oggi era in forma: volevo sfruttare le sue qualità e così è stato. Si è allenato molto bene e sentiva di meritare una chance da titolare. Siamo nel mezzo di un bel ciclo di partite, sono molto soddisfatto”.

Cosa ne pensa dei rigori calciati da Jorginho e Werner?

“Jorginho ha avuto un successo incredibile grazie ai suoi rigori. Quando ne calci così tanti, ci saranno periodi in cui ne sbagli uno o due. Nessun problema con il suo stile di calciarli. So che Werner è abile dal dischetto, così come altri giocatori che abbiamo in rosa”.

E’ soddisfatto per il ritorno e per la prova di Rudiger?

“Molto soddisfatto di Rudiger e Zouma, non avevo dubbi su Toni. Mi hanno soddisfatto i suoi livelli di concentrazione, mostrando un reale desiderio di mantenere la porta inviolata. Non è facile mantenere felici cinque difensori centrali, ma abbiamo bisogno di quel livello di competizione per andare avanti”.

Ha parlato con Abramovich?

“Sapevo che era qui. Ci rende sempre felici, sento sempre il suo sostegno. Non sono riuscito a vederlo, ma un paio di membri del mio staff gli hanno parlato. Siamo contenti di aver fatto una buona prestazione nel suo paese d'origine. Speriamo di averlo reso felice”.

Cosa ne pensa del Krasnodar?

“Sono stati un buon avversario, ma dobbiamo essere contenti di aver viaggiato in Europa e ottenuto il risultato che volevamo”.