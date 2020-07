Chelsea, le cifre per Havertz: quinquennale da 8 milioni a stagione

Il Chelsea fa sul serio per Kai Havertz, talento del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Marca infatti, il club di Roman Abramovich prepara un ricco contratto per il giocatore: 8 milioni di euro a stagione per 5 anni. Il club tedesco chiede 90 milioni di euro per il cartellino, il Chelsea si è spinto fino a 70.