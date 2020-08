Chelsea, pronti 65 milioni per Gimenez. Ma Simeone non ha intenzione di privarsene

Dopo aver messo sotto contratto Timo Werner e con Kai Havertz a un passo, il Chelsea continua la sua campagna di rafforzamento e stavolta punta un obiettivo per la difesa. Secondo il Daily Star, il club londinese avrebbe pronta un'offerta di 65 milioni di euro per José Maria Gimenez, centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid. Una proposta che però non dovrebbe essere accettata dai colchoneros, in quanto il giocatore è una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Diego Simeone.