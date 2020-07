Chelsea, Ziyech: "Sognavo questo club da quando ero bambino e vedevo Drogba e Lampard"

Hakim Ziyech ha parlato al sito ufficiale del Chelsea, rilasciando di fatto le sue prime dichiarazioni ufficiali da quando veste la maglia dei Blues: "Quando sei un ragazzino sogni sempre di giocare in un grande club, ovviamente in Premier League. Qui ho visto giocare grandi campioni: quando ero molto giovane, nell'Heerenveen, ho ammirato Drogba, Lampard, Terry: tutti grandi nomi. Poter giocare nella squadra che sostenevo significa molto per me. Il calcio come lo vedo io è giocare con la testa, essere intelligente nel creare gli spazi, sono sempre nelle piccole cose".

Chelsea-Ajax 4-4 nella fase a gironi come lo ricorda?

"Una partita pazza, fantastica se non tifi nessuna delle due squadre. Per noi è stata un po' meno bella essendo stati avanti 4-1, ma è una di quelle partite per cui i tifosi vivono".