Cina, Tianjin Tianhai fallito: in Super League lo sostituirà lo Shenzhen FC di Donadoni

Dopo la bancarotta e la conseguente esclusione dalla massima divisione del calcio cinese del Tianjin Tianhai, sarà lo Shenzhen FC di mister Donadoni e Blerim Dzemaili a essere promosso occupando così il posto dell'ex club di Fabio Cannavaro e Alexandre Pato. I rossoneri, finora, militavano in China League One, seconda serie dietro alla più quotata Super League.

⚽️Chinese Super League (#CSL) team Tianjin Tianhai (formerly Tianjin Quanjian) has declared bankruptcy and folded due to its 'unsustainable financial situation'. Shenzhen FC will replace the club in the league next season 🇨🇳#CIESsportsintel #clubfootball #football pic.twitter.com/FGtB8bSLi8

— CIES Sports Intelligence (@CIESsportsintel) May 12, 2020