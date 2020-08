City, Sterling: "Se giochiamo il nostro calcio abbiamo occasione di vincere la Champions"

"Se corriamo tutti insieme possiamo avere delle possibilità di vincere". Raheem Sterling non ha molti dubbi sulle chance di vittoria del Manchester City. L'attaccante inglese, autore del primo gol contro il Real Madrid, è intervenuto ai microfoni della UEFA: "È una di quelle competizioni in cui vogliamo fare bene e come abbiamo sempre detto se giochiamo il nostro calcio e corriamo tutti insieme, possiamo avere delle possibilità di vincere. Oggi siamo stati brillanti, abbiamo corso e abbiamo messo tutto in campo: questo ha fatto la differenza".