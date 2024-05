Ufficiale Clamoroso a Siviglia: Navas rinnova e resterà a vita. Giocherà fino a dicembre 2024

Svolta improvvisa nel caso Jesús Navas. Il Siviglia ha annunciato poco fa di aver trovato un accordo con la sua leggenda: Navas giocherà fino al 31 dicembre 2024 e poi lascerà i campi da gioco per iniziare a lavorare "con l'incarico che ha sempre desiderato".

Il giocatore ha confermato l'accordo e ha anche affermato che giocherà gratis: "Non ho esitato un secondo a rispondere affermativamente alla proposta avanzata dal presidente del mio Siviglia. Sì, voglio andare in pensione qui, voglio continuare a giocare per il mio Siviglia. Accetto di buon grado di continuare a legarmi al club che amo.

Il mio desiderio, e l'ho trasmesso al presidente, è quello di continuare a giocare fino a dicembre, un periodo di transizione per aiutare la squadra. Poi appenderò le scarpette al chiodo indossando la maglia che ha sempre sognato di indossare. Ancora una cosa, questi prossimi mesi, i miei ultimi da calciatore professionista, non saranno retribuiti. Lo stipendio concordato con il presidente sarà devoluto ad una Fondazione. È una mia decisione ed è così che l'ho comunicata al club. Voglio che i tifosi conoscano tutti i dettagli e che ci sia trasparenza. Stiamo vivendo momenti difficili e quindi è tempo di essere uniti per tornare a essere un Siviglia grande, forte e felice, che renda felici tutti".