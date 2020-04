Claudio Pizarro si ritira con la maglia del Werder. E diventa ambasciatore del Bayern

vedi letture

Al termine della stagione si chiuderà anche la carriera da calciatore di Claudio Pizarro, attaccante peruviano che lo scorso ottobre ha spento 41 candeline. Per l’attaccante l’addio al rettangolo verde si consumerà come calciatore del Werder Brema, club nel quale ha militato in quattro momenti distinti nella sua carriera. Un matrimonio, questo, che sarebbe potuto continuare anche in futuro con Pizarro nel ruolo di ambasciatore del club, ma l’accordo non è mai stato trovato.

Oggi dalle colonne di SportBild si apprende invece che il peruviano a partire dal prossimo luglio diventerà ambasciatore di un club, ma non del Werder. Pizarro, infatti, tornerà a vestire i colori di un’altra società nella quale ha militato in passato: il Bayern Monaco. Pizarro sarà dunque il nuovo testimonial dei bavaresi assieme ad altri due club del calibro di Giovane Elber e Bixente Lizarazu.