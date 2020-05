Torna la Bundes! Werder riparte senza Pizarro: quarantena in extremis per il bomber

Quarantena in extremis in casa Werder Brema. Il club tedesco, infatti, chiamato a giocare lunedì sera contro il Bayer Leverkusen nel ritorno in campo della Bundesliga, dovrà fare a meno di Claudio Pizarro. Il 41enne centravanti peruviano è infatti stato costretto all’isolamento: nonostante anche il secondo tampone abbia dato esito negativo, una delle sue figlie è invece risultata positiva. Di conseguenza quarantena ed esordio rimandato, per i contatti stretti con un caso confermato di Coronavirus.