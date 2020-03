Come si fa senza calcio? Il Leganes s'inventa (e vince) una gara mai giocata su Twitter

Abituarsi a un mondo senza calcio è dura, lo sappiamo. Evidentemente lo è un po’ di più per il social media manager del Leganes, che all’idea proprio non riusciva a rassegnarsi. E infatti ha giocato, in totale autonomia, la partita di oggi contro il Real Valladolid. Esclusivamente su Twitter, ovviamente, e con tanto di hashtag #QuédateEnCasa, l’equivalente spagnolo del nostro #iorestoacasa. Così, la partita è andata in onda soltanto nella diretta testuale fatta di tweet, nel pieno rispetto delle norme igieniche che ci difendono dall’infezione da Coronavirus. I giocatori scappano al bagno per lavarsi le mani, entrano in area rispettando un metro di distanza dagli avversari e a fine partita vanno in isolamento: una bella idea, per strappare un sorriso in tempi di Coronavirus. Il Leganes, per la cronaca, ha vinto 2-1.