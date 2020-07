Corinthians-Palmeiras, il derby dei dispetti: prima il drone, poi gli atti vandalici allo stadio

vedi letture

Che il derby tra Corinthians e Palmeiras sia una partita molto sentita a San Paolo è noto. Ieri, però, si è quasi superato il limite delle provocazioni tra le tifoserie, costrette a non assistere alla sfida vinta dal Timao per 1-0 nella notte: il Corinthians, infatti, ha accusato "i vandali rivali" di aver fatto irruzione nel loro stadio prima del match, disegnando una scritta lunga sei metri che riportava semplicemente "8-0", ovvero la vittoria più larga mai conquistata dal Palmeirais nella stracittadina. L'episodio ha preceduto quello avvenuto durante la partita, quando un drone ha sorvolato lo stadio trascinandosi dietro uno striscione che recitava "Per sempre l'8 aprile, che momento", in riferimento all'8 aprile 2018, quando il Corinthians sconfisse il Palmeiras e vinse il campionato paulista.

Gramado da Arena do Corinthians é pichado com provocação de torcedor do Palmeiras: "8 x 0" https://t.co/uplvltRWJ8 pic.twitter.com/YSgabHlXmv — globoesportecom (de 🏠) (@globoesportecom) July 22, 2020