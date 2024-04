Ufficiale La protesta delle calciatrici paga. Lima, accusato di molestie, si dimette dal Santos

La protesta di gran parte delle calciatrici brasiliane, a partire dalle calciatrici del Corinthians che sono entrate in campo tappandosi bocca e orecchie nella sfida del 12 aprile, hanno spinto il tecnico Kleiton Lima a dimettersi, per la seconda volta, da allenatore del Santos Femminile.

Lima era finito al centro del dibattito lo scorso settembre quando la dirigenza del club brasiliano ricevette 19 lettere anonime dalle calciatrici che denunciavano le molestie verbali e sessuali di Lima nei loro confronti facendo scattare un’indagine interna che si era conclusa con un nulla di fatto trattandosi di “argomenti estremamente deboli e fragili che hanno inutilmente messo in dubbio la reputazione del club”, come spiegò la coordinatrice del settore femminile Thais Picarte. Lima così è tornato in panchina il 2 aprile scorso fra le polemiche con le calciatrici del Santos che avevano subito riferito ai media di non essere state ascoltate.

La protesta plateale da parte delle rivali del Corinthians ha però riacceso il caso con il tecnico che ha deciso di fare un passo indietro presentando le proprie dimissioni come si legge in una nota del club:

“Per preservare la sua famiglia, la sua integrità e lo stesso Santos Futebol Clube, Kleiton Lima ha chiesto oggi di essere rimosso dal suo incarico di allenatore del Sereias da Vila.

Trattandosi di una decisione personale, il Santos Futebol Clube ha accettato la richiesta e ha ribadito la propria fiducia nella chiusura definitiva della questione.

Da quando è stato assunto, l'allenatore ha subito critiche e negli ultimi giorni anche minacce di morte a causa delle accuse formulate lo scorso anno.

Anche se è convinto di non aver commesso nessuno degli atti di cui è accusato, Kleiton Lima ha capito che la sua richiesta di rimozione è la migliore opzione per preservare tutte le parti”.