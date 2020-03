Coronavirus, Adebayor cerca di tornare a casa ma resta bloccato in Benin: è in autoisolamento

vedi letture

Nuova disavventura per Emmanuel Adebayor, ex attaccante dell'Arsenal e del Tottenham. Il giocatore, attualmente tesserato con l'Olimpia in Paraguay, è rimasto bloccato nel Benin a causa del coronavirus. La sua intenzione era quella di tornare dalla sua famiglia in Togo, ma la sosta per lo scalo ha automaticamente comportato il regime di autoisolamento per 15 giorni. A riportarlo è TalkSPORT