Coronavirus, due nuovi casi al Colonia. Sospesi gli allenamenti di U16 e U19

Due nuovi casi di Coronavirus in Germania, stavolta al Colonia. Il club tedesco di Bundesliga ha infatti comunicato che due giocatori sono risultati postivi. Entrambi sono stati immediatamente posti in quarantena domiciliare, in contatto continuo con lo staff medico. Nei due round successivi di test tutti gli altri sono risultati negativi. Indipendentemente da ciò, in via precauzionale sono stati interrotti gli allenamenti delle formazioni U16 e U19 per possibili contagi con persone infette.