Ufficiale Colonia, un altro anno per il veterano Pentke. Farà il portiere di riserva fino al 2025

Arrivato l'estate scorsa a costo zero, l'esperto portiere Philipp Pentke (38 anni) rimarrà ancora al Colonia.

Nelle scorse ore il club di Bundesliga ha infatti annunciato il rinnovo di contratto con l'estremo difensore classe 1985, che si lega al club per un'altra stagione e vede la scadenza del nuovo accordo adesso passare al 30 giugno 2025. Zero presenze in stagione, il portiere continuerà a fare la riserva a Colonia.