Coronavirus, l'Atletico rimborsa i tifosi che hanno rinunciato alla trasferta di Liverpool

vedi letture

L'Atletico Madrid rimborsa i suoi tifosi. Come riporta As, il club di Madrid avrebbe deciso di restituire tutti i soldi ai fan che avevano già comprato i biglietti per le gare di campionato con Valladolid, Alavés e Maiorca, non ancora disputatesi a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo stesso è accaduto coi tifosi che avevano comprato il biglietto per la sfida di Champions col Liverpool (giocata e vinta 3-2), rinunciando però all'ultimo alla trasferta per motivi di sicurezza. Un bel gesto da 250.000 euro (primo caso) più 17.000 (secondo caso).