Coupe de France, pochi posti per i tifosi: gli ultras del Saint-Etienne boicottano la finale col PSG

Sciopero dei tifosi del Saint-Etienne. Come riporta L'Equipe, i cinque principali gruppi ultras dei Verts avrebbero infatti deciso di boicottare la finale di Coupe de France in programma il 24 luglio a Parigi contro il Paris Saint-Germain a causa della decisione della Federcalcio francese di limitare il numero di sostenitori che potranno sedersi sugli spalti: 900 per squadra, 5000 persone in tutto allo stadio. Troppo pochi secondo i fan più sfegatati del Saint-Etienne.