ufficiale Everton, Nkounkou passa in prestito al Saint Etienne per il resto della stagione

vedi letture

Il difensore dell'Everton Niels Nkounkou è stato richiamato dal prestito al Cardiff City e si è unito ai francesi del Saint-Etienne per il resto della stagione. Nkounkou, arrivato all'Everton nel luglio 2020 dopo la scadenza del suo contratto con il Marsiglia, giocherà ora in prestito con il Saint-Etienne in Ligue 2 per la seconda metà della stagione 2022/23.