Coupe de la Ligue, ci sarà il pubblico: 5mila tifosi per PSG-Lione

Anche gli stadi stanno gradualmente riaprendo al pubblico. In Francia la finale di Coupe de la Ligue tra PSG e Lione sarà aperta al pubblico, come la finale della coppa di Francia assegnata nei giorni scorsi e vinta dai parigini. Come riportato da RMC Sport, ci saranno 5.000 tifosi divisi tra i vari settori dello stadio, in modo da rispettare le indicazioni del Governo francese.