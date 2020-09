Da contropartita per Messi a obiettivo di mercato. Eric Garcia pronto per il Barcellona

Nei giorni in cui il destino di Leo Messi ha tenuto banco in tutto il panorama calcistico internazionale il Manchester City è sempre stato fra i candidati in pole per l'acquisto della Pulga. Un'operazione che gli inglesi erano pronti a portare a termine mettendo sul piatto a favore del Barcellona anche una serie di contropartite tecniche fra le quali Eric Garcia, 19enne difensore, oggi agli ordini di Pep Guardiola ma nato calcisticamente nella Masia blaugrana.

Archiviata la telenovela Messi il nome del ragazzo, però, è rimasto al centro delle attenzioni degli uomini mercato catalani che, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, hanno presentato un'offerta da 10 milioni di euro alla società inglese per il suo acquisto. Una proposta che, seppur di fronte ad un contratto in scadenza nel prossimo giugno, il City ha ritenuto troppo bassa tanto da chiederne 30.

A sua volta il Barcellona ha rispedito al mittente tale richiesta. Ma l'appuntamento con Garcia è solo rimandato. Se non sarà questa estate, il centrale tornerà a Barcellona nel 2021.