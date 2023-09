ufficiale Da insostituibile per Guardiola al Girona: Eric Garcia lascia Barcellona

"Non potrà mai essere sostituito". Così, commosso e quasi in lacrime, Pep Guardiola aveva salutato Eric Garcia, che due estati fa lasciava il Manchester City per per tornare in Spagna e al Barcellona, il club in cui era cresciuto. Il difensore centrale classe 2001 doveva essere il futuro dei blaugrana, ma ad appena due anni di distanza Garcia lascia nuovamente i catalani, per restare in Catalunya e passare al Girona in prestito.