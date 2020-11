Dai 9 gol al Costa Rica alla maturità: il ventenne Haaland è già un fenomeno

Qualcuno si era già accorto di essere davanti a un fenomeno il 30 maggio 2019. Nel corso del Mondiale Under-20, Erling Braut Haaland rifilò nove reti (sulle 12 realizzate dalla sua Norvegia) al malcapitato Costa Rica. Da quel momento in poi, il classe 2000 non si è più fermato: in poco più di 15 mesi (quindi dall'inizio della scorsa stagione) ha messo a segno 67 gol in 60 partite. Nazionale, Salisburgo, Borussia Dortmund: il ragazzo nato a Leeds non teme alcun palcoscenico e veste sempre i panni del protagonista. Sono 39 le reti realizzate nel 2020 in 36 gare giocate, 17 quelle da inizio stagione. In Champions ha già timbrato più volte di Ronaldo il Fenomeno, Zinedine Zidane, David Villa e Miroslav Klose: gente che ha vinto da protagonista Mondiali ed Europei, siglando gol decisivi. Ormai restano pochissimi dubbi: siamo di fronte a un fuoriclasse assoluto.