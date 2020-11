Deschamps avverte Giroud: "Ha bisogno di giocare, Martial è in condizioni migliori"

Olivier Giroud rischia di perdere il posto da titolare nella Francia. All'attaccante del Chelsea, nella sfida contro il Portogallo, è stato preferito infatti Martial. Una scelta che Deschamps ha motivato anche con lo scarso minutaggio di Giroud con i Blues londinesi: "Olivier paga la situazione nel suo club. Ha un fisico importante e ha bisogno di giocare per non perdere il ritmo. È complicato e ne stiamo parlando, ma ovviamente spero per lui che questa situazione cambi, affinché rimanga competitivo. Non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto con noi e quello che è ancora in grado di fare. Martial ha un profilo diverso e offre altre opzioni. Oggi, è più soddisfatto e in condizioni fisiche e psicologiche migliori, ovviamente".