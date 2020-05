Deschamps: "Chi riprende, lo fa per motivi economici. Saggio sospendere in Francia"

Intervistato da Le Parisien, Didier Deschamps ha parlato della difficile scelta delle più importanti Federazioni di far riprendere i campionati o sospenderli definitivamente: "Nel calcio, la ripresa di alcuni campionati risponde innanzitutto a un discorso economico. Spagna e Inghilterra, due delle più importanti Federazioni, stanno pianificando di riprendere la Liga e la Premier League, ma hanno deciso di non riprendere i campionati femminili, che generano entrate molto inferiori".

La scelta francese: "La decisione del governo mi è sembrata coerente e saggia. Bisogna accettarla. Non voglio fare l'insegnante, per questo non mi sono mai espresso. Non è il mio ruolo, non ho mai voluto presenziare alle discussioni infinite che ci sono state. Solo una persona può decidere ed è il presidente della Federazione. Il nostro presidente sa prendere le decisioni migliori al momento giusto e lo ha fatto, fortunatamente per il calcio francese", ha detto il CT transalpino.

Su Kanté: "Non solo lo capisco, ma trovo esemplare il suo caso. È gentile, ha sempre un sorriso per tutti. Ha espresso i suoi sentimenti e io lo rispetto per questo. È bello che il suo club lo abbia ascoltato e abbia esaudito il suo desiderio. Il calcio è il loro lavoro e la loro passione, ma non possono vivere la situazione attuale in modo spensierato, senza essere preoccupati".