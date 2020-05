Dijon, incidente in quad per Benzia. Rischia di perdere l'uso di una mano

Il giocatore del Dijon Yassine Benzia rischia di perdere una mano. Il giocatore ha subito un incidente in quad la scorsa settimana e pur non essendo in pericolo di vita rischia di perdere l'uso della mano sinistra. "È stato operato. È sotto effetto della morfina e sarà ricoverato in ospedale per un po' di tempo", ha rivelato il presidente del Dijon Olivier Delcourt a Bien Public.