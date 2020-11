Domani Krasnodar-Siviglia, Escudero: "Giocare ogni tre giorni non è un alibi, ma una fortuna"

Il difensore del Siviglia, Sergio Escudero, ha accompagnato in conferenza stampa mister Lopetegui alla vigilia della gara di Champions sul campo del Krasnodar. Queste le sue più importanti dichiarazioni: "Tutte le partite sono difficili e complicate, stavolta siamo in Russia e giochiamo dinanzi ai tifosi avversari. Dovremo dare il massimo, scendere in campo ogni tre giorni non deve essere una scusa ma una fortuna. La questione fisica passa in secondo piano in questi casi, ciò che conta è giocare sempre gare come questa. Siamo entusiasti di quello che stiamo facendo, vogliamo qualificarci alle fasi finali di Champions con una vittoria", la scossa del classe '89 di Valladolid.