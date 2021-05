ufficiale anche Escudero lascia il Siviglia. "Ho le lacrime agli occhi"

Non solo Franco Vazquez e Tomas Vaclik. Il Siviglia si separa da un altro pezzo da novanta, Sergio Escudero (31). E' lo stesso terzino sinistro ad annunciare la sua partenza attraverso i profili social. Un messaggio commovente, perché questi sei anni nel club gli sono rimasti dentro: " E' ora di chiudere la fase più bella della mia carriera sportiva. È giunto il momento di salutarci. Con il cuore pesante e le lacrime agli occhi, scrivo queste righe, in cui mi è impossibile esprimere tutto ciò che sento - si legge - Ho molti da ringraziare, il Sevillismo, la società e tutti coloro che la compongono, i miei colleghi che in questi sei anni sono stati tanti e tutti quelli che mi hanno accompagnato in queste stagioni; Grazie per il vostro supporto e per avermi fatto sentire come se fossi nel miglior club del mondo".

Il giocatore chiude così il suo discorso di commiato: "È difficile lasciare ciò che si considera la propria casa, e chiudere un palcoscenico tanto incredibile, ma il calcio è così. Me ne vado tranquillo, con la sensazione di aver sempre offerto il massimo. Ho lottato con orgoglio per quello che considero il mio stemma e in questo momento come un altro giocatore del Siviglia, ti seguirò e lo porterò sempre nel mio cuore".

Escudero si congeda dal Siviglia con 176 presenze, 7 goal e 13 assist, e la vittoria nelle edizioni 2016 e 2020 dell'Europa League. Nel corso della conferenza stampa tenutasi per gli addii di Vazquez e Vaclik, il ds Monchi ha assicurato che anche per lui ci sarà la cerimonia adatta.