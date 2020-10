Durissima lezione della Francia all'Ucraina: i campioni del Mondo vincono 7-1

vedi letture

È stato un vero e proprio massacro. La Francia ha celebrato al meglio le cento presenze in Nazionale di Olivier Giroud: l'attaccante del Chelsea ha segnato una doppietta nel primo tempo ( diventando il secondo marcatore nella storia dei Galletti ) nel clamoroso 7-1 rifilato in amichevole a un avversario per nulla facile da affrontare. L'Ucraina di Shevchenko aveva perso solo una volta negli ultimi due anni (contro la Spagna il mese scorso) ed è incappata in una serata davvero pessima: al 9' era già sotto per la rete del baby-fenomeno Camavinga, al 45' il punteggio recitava 4-0. Nella ripresa il gol della bandiera di Tsygankov ha scatenato i padroni di casa, che sono andati ancora a segno con Tolisso, Mbappé e Griezmann.

Francia-Ucraina 7-1: 9' Camavinga, 24' e 34' Giroud, 39' aut. Mykolenko, 53' Tsygankov (U), 65' Tolisso, 82' Mbappé, 89' Griezmann