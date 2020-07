E' finita la Premier! Liverpool campione e record per Van Dijk: ha giocato tutti i minuti

Stagione da record per Virgil van Dijk, difensore e pilastro del Liverpool che ha vinto la Premier League 2019/20 chiudendo il campionato con 99 punti. Il centrale olandese ha giocato tutti i minuti di questa Premier League: in precedenza, escludendo i portieri, sono altri quattro giocatori erano riusciti in questa impresa tra le squadre che hanno poi vinto il titolo. Si tratta di Azpilicueta, Morgan, Terry e Pallister.

5 - Liverpool's Virgil van Dijk has become only the fifth outfield player to play every single minute in a season for the title-winning side in @premierleague history. Stalwart. pic.twitter.com/WHJgUGiW9R

— OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020