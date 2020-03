Emergenza Coronavirus. Guarito il patron del Ludogorets: "Grazie ai medici che combattono"

Il proprietario di Ludogorets Kiril Domuschiev è guarito dal Coronavirus, a cui era risultato positivo nelle scorse settimane, ed è stato dimesso dall'ospedale dove era ricoverato. Ad annunciarlo lo stesso imprenditore attraverso il proprio profilo Facebook in cui ringrazia gli operatori sanitari che stanno lavorando per curare i malati e combattere questa pandemia: “Sono in salute adesso, ho superato il Covid-19 e ora sono immune a questo virus. Devo solo recuperare un po' le forze, ma voglio ringraziare lo staff sanitario che si è preso cura di me e di mia moglie. Sono professionisti eccezionali. - scrive ancora Domuschiev – Con questi medici combatteremo il Coronavirus. Grazie a tutti coloro che lavorano al Sofiamed. A tutti gli altri dico di non avere paura, si può guarire, ma bisogna essere intelligenti e avere cura di se stessi e dei propri cari”.