Emergenza Coronavirus, l'Ecuador taglia gli stipendi: Cruijff accetta la decisione

I tagli e le riduzioni degli stipendi nel calcio non riguardano solo le squadre di club. Anche alcune Nazionali, infatti, stanno facendo ricorso alla riduzione dei salari per far fronte alla crisi legata al COVID-19. La Federcalcio dell'Ecuador (FEF), in particolare, ha fatto un passo avanti riducendo gli ingaggi di alcuni tesserati, una scelta che è stata accettata anche dal CT Jordi Cruyff, il cui incarico sembrava addirittura a rischio. L'annuncio è stato dato in giornata dal presidente federale, Francisco Egas.