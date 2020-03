Emergenza Coronavirus, Lanzafame: "In Ungheria scuole chiuse e si gioca. Calcio da fermare"

Dall'Ungheria è arrivata la denuncia di Davide Lanzafame, giocatore dell'Honved, squadra di Budapest da 4 anni che ha spiegato come in Ungheria nonostante stia chiudendo tutto il campionato sta andando avanti comunque a porte a chiuse: "L’Ungheria sembra l’Italia nei primi giorni del contagio. Niente cinema, teatri, scuole, ma parchi e centri commerciali sono aperti. Ne vale la nostra sicurezza anche noi siamo soggetti a rischio. Germania, Italia, Spagna, in alcuni paesi molti sportivi sono stati colpiti dal virus. Abbiamo mogli e figli. Potremmo contagiarli tutti”, ha detto a gianlucadimarzio.com.

Alla guida dell’Honved c’è Giuseppe Sannino, ex allenatore di Siena e Palermo in Serie A, un altro italiano all’estero: “È stato due settimane in quarantena preventiva. Era stato a Milano qualche giorno prima dell’inizio di tutto, vicino alle zone del focolaio, così la società ha deciso di tenerlo a casa”.