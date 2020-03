Emergenza Coronavirus, Reus dona mezzo milione alle piccole imprese di Dortmund

Marco Reus, attaccante del Borussia Dortmund, ha lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere le piccole aziende locali del territorio e ha donato, insieme a sua moglie Scarlett, 500.000 euro: "La vita sociale come la conosciamo è ferma. E questo è esattamente ciò che pone enormi problemi per le piccole aziende a lungo termine. Nonostante il loro lavoro appassionato, non riusciranno a sopravvivere settimane senza clienti. Ma questi sono i negozi che rendono ogni città unica. Vogliamo aiutarli", ha detto il capitano giallonero in un video messaggio su Instagram.