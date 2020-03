Espanyol, il giovane Melamed nel mirino delle big: piace a Real, Barcellona e Chelsea

Barcellona e Real Madrid guardano al futuro per rinforzare le rispettive rose. Come riportato dal The Sun, le due big spagnole hanno messo gli occhi su Nicolas Melamed, centrocampista 18enne in forza all’Espanyol. C’è però da fare i conti con la concorrenza del Chelsea, club pronto a pagare gli 8 milioni della clausola rescissoria pur di accaparrarsi il calciatore. Quest’anno per Melamed sono 26 le presenze, condite da 7 gol. Il giocatore è già nel giro delle Nazionali spagnole inferiori.