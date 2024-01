Ufficiale Estoril, arriva un rinforzo in difesa dalla Germania: è Winther dell'Augsburg

Dopo sei mesi all’Augsburg dove ha trovato spazio solo in DFB Cup (la Coppa di Germania) a metà agosto per il difensore centrale Frederik Winther è arrivato il momento di un’altra avventura lontano dalla Germania.

Il centrale classe 2001, che in estate era rientrato dal Brondby, si trasferisce questa volta in Portogallo per giocare con la maglia dell’Estoril fino a fine stagione.