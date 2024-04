Ufficiale Augsburg, il difensore Winther passa in Svezia: c'è la firma con l'Hammaraby

vedi letture

Cambio di casacca per Frederik Winther. Il difensore ex Augusta infatti si è trasferito nell'ultimo giorno disponibile, il mercato chiudeva il 28 di marzo, all'Hammarby. A darne l'annuncio è il profilo social della società svedese che ne dà il benvenuto. Il giocatore non aveva trovato spazio nel team tedesco, solo un gettone in Coppa di Germania e uno nella formazione B e a gennaio si era trasferito in Portogallo all'Estoril Praia dove aveva giocato solo due partite.